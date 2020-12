जब सुपर मार्केट में दो लड़कियों के गुस्से का पारा चढ़ा और गुत्थम-गुत्था हो गईं, एक बार तो लगा वो गई!

सरे-बाजार आपने लोगों को आपस में झगड़ते और कई बार मारपीट करते देखा होगा। हमारे देश भारत में तो ऐसा कई बार दिख ही जाता है। वैसे कहना होगा कि आम तौर पर पुरुषों के बीच ही ऐसी भिड़ंत होती है। महिलाओं के बीच सरेआम मारपीट काफी कम ही नजर आती है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव तो भारत हो या दुनिया का कोई देश, एक जैसा ही होगा। इसीलिये आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर खूद देखा जा रहा है। ये वीडियो दुनिया के चौधरी अमेरिका के उत्तर कैरोलिना राज्य का है। शायद वॉलमार्ट सुपरस्टोर में किसी ग्राहक या कर्मचारी द्वारा लिया गया वीडियो होगा। इस वीडियो को ट्वीटर पर @_justkeith हैंडल से शेयर किया गया है। इस वीडियो को 6 लाख से अधिक बार देखा और 33 हजार से अधिक बार रिट्वीट किया जा चुका है। इस घटना पर लोग कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। खैर, वीडियो की बात करें तो दो महिलाएं आपस में बहस करती हुई नजर आती हैं। आसपास ग्राहक इस बहस को सुन रहे हैं। एक बंदा घटना […]

लोकतेज.कॉम 33 seconds ago

सरे-बाजार आपने लोगों को आपस में झगड़ते और कई बार मारपीट करते देखा होगा। हमारे देश भारत में तो ऐसा कई बार दिख ही जाता है। वैसे कहना होगा कि आम तौर पर पुरुषों के बीच ही ऐसी भिड़ंत होती है। महिलाओं के बीच सरेआम मारपीट काफी कम ही नजर आती है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव तो भारत हो या दुनिया का कोई देश, एक जैसा ही होगा। इसीलिये आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर खूद देखा जा रहा है। ये वीडियो दुनिया के चौधरी अमेरिका के उत्तर कैरोलिना राज्य का है। शायद वॉलमार्ट सुपरस्टोर में किसी ग्राहक या कर्मचारी द्वारा लिया गया वीडियो होगा। इस वीडियो को ट्वीटर पर @_justkeith हैंडल से शेयर किया गया है। इस वीडियो को 6 लाख से अधिक बार देखा और 33 हजार से अधिक बार रिट्वीट किया जा चुका है। इस घटना पर लोग कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। खैर, वीडियो की बात करें तो दो महिलाएं आपस में बहस करती हुई नजर आती हैं। आसपास ग्राहक इस बहस को सुन रहे हैं। एक बंदा घटना […]

(Screengrab from the video tweeted by @__justkeith)

सरे-बाजार आपने लोगों को आपस में झगड़ते और कई बार मारपीट करते देखा होगा। हमारे देश भारत में तो ऐसा कई बार दिख ही जाता है। वैसे कहना होगा कि आम तौर पर पुरुषों के बीच ही ऐसी भिड़ंत होती है। महिलाओं के बीच सरेआम मारपीट काफी कम ही नजर आती है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव तो भारत हो या दुनिया का कोई देश, एक जैसा ही होगा। इसीलिये आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर खूद देखा जा रहा है। ये वीडियो दुनिया के चौधरी अमेरिका के उत्तर कैरोलिना राज्य का है। शायद वॉलमार्ट सुपरस्टोर में किसी ग्राहक या कर्मचारी द्वारा लिया गया वीडियो होगा। इस वीडियो को ट्वीटर पर @_justkeith हैंडल से शेयर किया गया है। इस वीडियो को 6 लाख से अधिक बार देखा और 33 हजार से अधिक बार रिट्वीट किया जा चुका है। इस घटना पर लोग कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। खैर, वीडियो की बात करें तो दो महिलाएं आपस में बहस करती हुई नजर आती हैं। आसपास ग्राहक इस बहस को सुन रहे हैं। एक बंदा घटना को अपने कैमरे में कैद करता है। झगड़ा कर रही युवती की नजर कैमरे पर न पड़ जाए इसके प्रयास भी करता रहता है। कुछ देर झगड़ने के बाद एक लड़की अपना जैकेट उतारती है, पर्स पास के टैबल पर रखती है। संकेत मिलता है कि ये कहीं सामने वाली लड़की पर हाथ न उठा दें। सबकुछ आपसी बहस तक सीमित रहता है। लेकिन ये क्या, सामने वाली लड़की पहले वाली लउ़की पर हमला कर देती और फिर दोनों गुत्थम-गुत्था हो जाती हैं। लड़की को जमीन पर पटक कर उसे बूरी तरह पिटती है। उसके सिर पर चढ़ कर लातों से वार करती है। भीड़ तमाशबीन बनी सब देख रही है। एक व्यक्ति पिट रही लड़की को दूर ले जाता है। लेकिन जमीन पर पड़ी लड़की बिना हिले डुले पड़ी रहती है। अनहोनी की आशंका उठती है, लेकिन तभी वह थोड़ी हलचल करती दिखती है। Bruh 🤦🏾‍♂️🥴 pic.twitter.com/0otB4kd8kA — “Is Jamal Coming?” (@__justkeith) December 15, 2020 खैर, इस मामले में पुलिस ने आगे कोई कार्रवाई की या नहीं इसकी तो खबर नहीं। लेकिन उम्मीद करते हैं आज के सोशल मीडिया के दौर में लोगों को ऐेसे झगड़ों से दूर ही रहना चाहिये। खुद पर संयम रखना चाहिये। नहीं तो घटना के वक्त लोग तमाशा देखेंगे और घटना के बाद वर्षों तक लोग सोशल मीडिया पर वीडियो देख तमाशबीन बने रहेंगे।