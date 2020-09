ट्रंप ने मास्क हटाने को कहा तो पत्रकार ने मना कर दिया, फिर देखें क्या हुआ

सोमवार को व्हाइट हाउस में हो रहे एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रम्प ने एक रिपोर्टर से अपना मास्क हटाने के लिए कहा, लेकिन रिपोर्टर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति ट्रम्प ने रायटर की रिपोर्टर से उस समय मास्क हटाने के लिए कहा जब रिपोर्टर जेफ मेसन ट्रंप से सवाल पूछ रहे थे। दरअसल मास्क की वजह से उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो रही थी। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रम्प ने तब उन्हें मास्क हटाने के लिए कहा, हालांकि जेफ मेस ने मास्क हटाने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ तेज़ की और पूछा, “क्या मेरी आवाज़ अभी सुनाई दे रही है?”

सवाल पूछते हुए एक मास्क पहने रिपोर्टर को रोकते हुए ट्रम्प ने कहा “आपको इसे हटाना होगा, आप इसे हटा सकते हैं। आप तो कितने फिट दूरहैं? यदि आप मास्क नहीं हटाते हैं, तो आपकी आवाज़ बहुत धीरे-धीरे आएगी, इसलिए यह बहुत अच्छा होगा अगर आप मास्क को हटा दें!” ट्रम्प ने कहा।

Trump objects to "muffled" question from under a mask pic.twitter.com/XdVBfzpAse

हालांकि रिपोर्टर ने ट्रम्प की अपील के बाद भी मास्क हटाने से इनकार कर दिया। इसके बदले रिपोर्टर ने अपनी आवाज़ तेज करते हुए पूछा, “क्या यह अभी सही लग रहा है?” ट्रम्प ने स्वीकृति दी। वैसे कुछ लोगों का मानना हैं कि रिपोर्टर जेफ मेसन की आवाज मास्क पहनने के बावजूद सही थी। लेकिन रिपोर्टर के मास्क को हटाने में नाकाम रहने से ट्रम्प चिढ़ से गए।

तो दूसरी ओर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाद में जब एक रिपोर्टर ने सवाल पूछने से पहले मास्क हटा दिया, तो ट्रम्प ने जवाब दिया “आपकी आवाज़ बहुत स्पष्ट रूप से सुनी जा रही है।” मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने मास्क पहनने के लिए जेफ मेसन का मजाक बनाने की कोशिश की हैं।

President Trump: "Can you take [the mask] off because I cannot hear you?"

Reporter: "I'll just speak louder, sir."

Trump: "Oh okay, because you want to be politically correct."

Reporter: "No, sir, I just want to wear the mask." pic.twitter.com/FgQhVKQuDQ

— The Hill (@thehill) May 26, 2020