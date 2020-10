जब ट्रम्प के इस आला अधिकारी ने कहा, ‘मैं मास्क उतार कर ही बात करूंगा!’

कोरोना के आने के बाद से मास्क जीवन का अहम अंग बन चुका है। हर कोई इसे पहने रहने की सलाह देता है पर ऐसा लगता है कि अमेरिका का वाइटहाउस और मास्क का छत्तीस का आकड़ा चल रहा है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने मास्क पहनने से इंकार कर दिया था पर कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्होंने मास्क की अहमियत समझ ली और मास्क पहनना शुरू कर दिया। अब व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने वैसा रवैया अपना लिया है। पत्रकारों से बात करने मार्क मीडोज बातचीत के दौरान अपना फेस मास्क उतारने पर अड़े रहे। उनका फैसला इतना मजबूत था कि जब वो ऐसा नहीं कर सके, तो वहां से चले गए।

दरअसल सोमवार को कैपिटल में सुप्रीम कोर्ट के नॉमिनी एमी कोनी बैरेट के लिए पुष्टि की सुनवाई के दौरान यह घटित हुआ। सीनेट के सुनवाई कक्ष के बाहर मीडोज पत्रकारों से बात करने के लिए तैयार थे। पहले तो उन्होंने वहां रखे माइक स्टैंड को थोडा पीछे खीचा और बात करने के लिए अपना मास्क उतारने लगे। इसके बाद जब ये पता चला कि वो बिना मास्क के साथ बात नहीं कर सकते तो वो मास्क के साथ बात करने में अपनी असमर्थता बताते हुए वहां से चले गए।

WH Chief of Staff Mark Meadows refuses to talk to reporters without his mask off. pic.twitter.com/LlACGLd1ou

— The Recount (@therecount) October 12, 2020