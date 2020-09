जब पतंग की पूंछ में फंस गई लड़की हवा में उड़ने लगी!

आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की अचानक पतंग के साथ उड़ने लगी। दरअसल 37 सेकंड के वीडियो में लड़की को पतंग के साथ हवा में उड़ते हुए देखा जा रहा है। दूसरी तरफ लड़की के परिवार के साथ-साथ आसपास खड़े लोगों की चीखें भी सुनी जा सकती हैं। यह वीडियो ताइवान का है। यह घटना ताइवान के हसीनचू शहर में पतंग उत्सव के दौरान हुई थी। 3-year-old girl swept into air during kite festival in Taiwan and survives. Wow. pic.twitter.com/uj4qGLQnMK — Geoff Pilkington (@geoffpilkington) August 31, 2020 पतंग उत्सव में आए एक परिवार की तीन साल की बेटी के शरीर के चारों ओर एक विशालकाय पतंग की पूंछ लिपटी हुई थी। तभी वह लड़की अचानक तेज हवा के साथ कुछ सेकंड के लिए हवा में उड़ गई। आसपास के लोगों की नज़रे उस लड़की पर ही लगी हुई थीं। सौभाग्य से लड़की ने पतंग की पूंछ पकड़ ली, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। दरअसल जब ये हादसा हुआ तब अचानक 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने लगी […]