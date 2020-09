ट्रंप का ये कैसा बयान; हारा तो शांति से नहीं छोडूंगा सत्ता!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल पूर्ण होने ही वाला है। प्रेसिडेंट के चुनावों में जहां मात्र 41 दिन ही बाकी हैं, ऐसे में ट्रंप ने नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव हारने की स्थिति में शांति से सत्ता नहीं छोड़ेंगे।

मुझे पोस्टल वोटिंग में विश्वास नहीं : डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आगे क्या होता है।” ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि अमेरिकी चुनाव के परिणाम इस बार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उन्हें पोस्टल वोटिंग में विश्वास नहीं है। बता दें की कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश राज्यों में लोग कोरोना वायरस के कारण लोगों की सुरक्षा के लिए मेल वोटिंग कराने के पक्ष में हैं।

जब डोनाल्ड ट्रंप से बुधवार को पूछा गया कि क्या वह अपने प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन से हार जाए या चुनाव ड्रॉ हो जाए, तो क्या वे शांति से सत्ता का त्याग करेंगे। जिस पर ट्रंप ने अपना जवाब दिया था।

