वॉटरपॉर्क में वेव पूल में वेव की जगह आई सूनामी, 44 लोग घायल

उत्तरी चीन के वाटरपार्क में एक वेव मशीन सूनामी में बदल गई और 44 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक, घटना रविवार को हुई। शुईयून वाटरपार्क के अधिकारी के अनुसार, लहर मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि मशीन ऑपरेट करने वाला व्यक्ति नशे में था। वाटरपार्क के कर्मचारियों ने इस बात से इनकार कर दिया कि वह व्यक्ति नशे में नहीं था।

सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि मशीन से तरंगें व्यापक हो गईं और जो लोग मस्ती के मूड में थे, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। इसलिए लहरों के तेज होते ही कुछ लोग पूल से बाहर निकल आए। साथ ही कुछ पूल के बाहर फुटपाथ पर कूद गए।

Water world Tsunami injuring many in Yanbian, Manchuria. The operator got drunk and turned the wave magnitude to maximum level. pic.twitter.com/PjKTBelPRA

— Augustus (@russomanchu) July 30, 2019