अमेरिका : वॉशिंगटन डीसी में विरोध प्रदर्शन की भेंट चढ़ी गांधी प्रतिमा

वॉशिंगटन(ईएमएस)। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लायड की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने राजधानी वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। ब्लैक लाइव्स मैटर के समर्थक वॉशिंगटन में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान कुछ शरारती तत्वों ने बापू की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। वॉशिंगटन की पुलिस ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

Mahatma Gandhi’s statue outside the Indian Embassy in Washington DC desecrated by unruly elements of #BlackLivesMatter protesters. Sources tell ANI that United States Park Police have launched an investigation, more details awaited. pic.twitter.com/jxRpIhqd2W

इस बीच अमेरिका में जॉर्ज फ्लायड की मौत के विरोध में प्रदर्शन जारी है। उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश की राजधानी में नैशनल गार्ड के सैनिकों और प्रवर्तन अधिकारियों को भारी संख्या में तैनात करने करने का बुधवार को श्रेय लेते हुए कहा कि इसने राज्यों को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों को कुचलने के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है।

व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सोमवार रात व्हाइट हाउस के बाहर की गई कठोर कार्रवाई का राष्ट्रपति ने समर्थन किया है, जो देश की राजधानी में आक्रामक कार्रवाई कर शेष देश के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहते थे। रक्षा विभाग ने जरूरत पडऩे पर सैनिकों को तैनात करने के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई हैं। देश की राजधानी में हालात बिगडऩे पर और नेशनल गार्ड के सुरक्षा नहीं कर पाने की स्थिति में थल सेना की एक डिविजन से सैनिकों को व्हाइट हाउस और अन्य संघीय इमारतों की सुरक्षा में लगाए जाने की योजना है।

“When they don’t take care of it, we took care of it in Washington, D.C.”

Trump tells former White House press secretary @seanspicer that the U.S. needs law and order as nationwide #BlackLivesMatters protests continue. More @business: https://t.co/eWCHO3z44J #2020protests pic.twitter.com/1KUNPd2DFD

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) June 4, 2020