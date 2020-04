अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास वाइट हाउस से कुछ ही दूर हुई भारी गोलीबारी, 1 मृत 5 घायल

संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन (डीसी) में अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान व्हाइट हाउस के पास गुरुवार रात अंधाधुंध गोलीबारी हुई। स्थानीय जानकारी के अनुसार इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए।

