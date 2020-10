ट्रंप के बेटे ने कहा, ‘पापा को कोरोना की वैक्सीन दी गई!’, फिर देना पड़ा ये स्पष्टीकरण

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटे एरिक ट्रंप का इन दिनों मजाक उड़ाया जा रहा है। ट्रंप के बेटे ने एक टीवी शो में यह बयान दिया था कि उनके पिता को कोरोना का वैक्सीन दी गई थी। एबीसी चैनल के शो के दौरान पत्रकार ने ट्रंप के पुत्र के इस बयान के बाद यह कंफर्म करने की कोशिश की कि क्या वास्तव में ट्रंप को वैक्सिन दी गई थी? उन्होंने कहा कि उनके कहने का मतलब कोरोना की दवा दी गई जिसके चलते सोशल मीडिया पर एरिक का मजाक उड़ाया जा रहा है। देखें उन्होंने इंटरर्व्यू में क्या कहा- So nobody is going to talk about how Eric Trump just let it slip that #DonaldTrump was given the vaccine for COVID-19? Nice. pic.twitter.com/Y95V8npfil — . (@Alexa_Rebecca) October 12, 2020 लोगों का कहना है कि कोई ट्रंप के पुत्र को वैक्सीन का मतलब समझाए। बात ऐसी है कि कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप कोरोना से संक्रमित हुए थे तब उनका उपचार किया जा रहा था। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद एंटीबॉडी थेरेपी गई थी।इस तरह की थेरेपी […]