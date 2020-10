तुसाड म्यूजियम में भी ट्रंप का पुतला कोरंटीन हुआ!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कोरोना के कारण उपचाराधीन हैं। उनकी मोम की मूर्ति को भी क्वारंटाइन किया गया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में मास्क नहीं पहनने के लिए जाने जाते और अपने समर्थकों को भी इस संबंध में प्रोत्साहन देनेवाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को कोरोना महामारी का संक्रमण लगा है। इसके कारण नेदरलैंड के एम्स्टरडम में प्रख्यात मैडम तुसाद म्युजियम में रखी गई ट्रम्प की मोम के पुतले को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। हूबहू अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे लगनेवाले उनके मोम के पुतले को मेडिकल मास्क पहनाया गया है और इसके समीप में एक बोर्ड रखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि चेतावनी : क्वारंटाइन विस्तार। Trump is also quarantined at Madame Tussauds Amsterdam. 😂 pic.twitter.com/fUkxv4uGZl — Denise 😷 #TeamPelosi ❤️ #BidenHarris2020 (@elevenstars) October 6, 2020 नेदरलैंड के मैडम तुसाड म्युजियम में ट्रम्प के पुतले को क्वारंटाइन किया गया है। इस संबंध में एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है कि ट्रम्प एम्सटरडम के मैडम तुसाद म्युजियम में भी क्वारंटाइन हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड […]