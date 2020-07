पाकिस्तान में ट्रेन हादसा, सिख श्रद्धालुओं सहित 29 की मौत

फर्रूकाबाद (ईएमएस)। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शुक्रवार को ट्रेन से वैन की भिड़ंत में सिख श्रद्धालुओं समेत 29 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि कराची से लाहौर जा रही शाह हुसैन एक्सप्रेस ने दोपहर 1:30 बजे फर्रूकाबाद में एक मानव रहित क्रॉसिंग पर मिनी बस को टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है।

शेखूपुरा के जिला पुलिस ऑफिसर गाजी सलाहुद्दीन ने बताया कि पैसेंजर ट्रेन ने श्रद्धालुओं से भरी एक वैन को टक्कर मार दी। घटना में करीब 29 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर सिख यात्री थे। मौके पर प्रशासन और बचावकर्मियों की टीम ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है।

We condole the demise of 19 #Sikh pilgrims who lost their lives in #Pakistan in a tragic train accident. May Waheguru ji rest the souls in peace and grant strength to the bereaved families to bear the loss.🙏

In video Chairman Punjabi Sikh Sangat Gopal Singh Chawla pic.twitter.com/s217XEciUn

