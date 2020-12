मोटापे से डरती थी ये मॉडल, इतनी पतली हो गई कि जान चली गई!

जर्मनी में रहने वाली 24 वर्षीय मॉडल की एनोरेक्सिया नामक मानसिक बीमारी से मौत हो गई है। जोसी मारिया अपने दोस्त के साथ ग्रैन कैनरिया में छुट्टियां मनाने गई थीं और वहां हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। जोसी ने मरने से पहले यह भी कहा कि वह इस बीमारी के कारण अपनी जान नहीं गंवाना चाहती। एनोरेक्सिया बीमारी 10 लोगों में से 1 की मौत होती है। हालांकि उसे बचाया नहीं जा सका। जोसी इंस्टाग्राम पर बहुत लोकप्रिय थी और उसके एक लाख से अधिक फॉलोअर्स थे। वह अपने बेहद पतले शरीर की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करती थीं। उन्होंने हाल ही में खुद की एक तस्वीर साझा करते हुए प्रशंसकों को एनोरेक्सिया के खिलाफ अपनी लड़ाई के बारे में बताया। जोसी ने जिम से इस तस्वीर को साझा किया और कहा कि मैं इस तस्वीर को इसलिए पोस्ट नहीं कर रहू हूं ताकि लोग मेरी तरह दिखना पसंद करे। View this post on Instagram A post shared by Josi Maria ♡ (@josimariaxx) उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे कहा कि मैं इस तस्वीर को साझा कर […]