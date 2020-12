बीच पर महिला के साथ बिना मास्क तस्वीर खिंचवाना इस शख्स को भारी पड़ा!

अमेरिकी देश चिली के राष्ट्रपति बिना मास्क पहने घूम रहे थे, ढाई लाख का जुर्माना लग गया

भारत में कोरोना महामारी के कारण सभी लोग परेशान हैं। ऐसे ही विदेशों में भी कोरोना के कारण कई नियम बनाए गए हैं। विदेशों में भारत में राजनेताओं की तरह को कानून का उल्लंघन करते देखा जाता है। वैसे ही वहां भी यह घटनाएं सामान्य है। दक्षिण अमेरिका के एक देश चिली में राष्ट्रपति मास्क पहने बिना घूम रहे थे और उन्होंने अपनी तस्वीर खिंचवाई। जिसके बदले में उन्हें $500 रुपए यानी कि 257000 का दंड दिया गया था।

चिली में भी खुले रास्तों पर मास्क पहनना अनिवार्य है और यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे जेल तक जाने की सजा दी जा सकती है। चिली के राष्ट्रपति सेबास्तियन पिनेरा ने एक बीच के किनारे खुले में बिना मास्क के एक फोटो खींचाया है। यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी लेकिन उन्हें इस फोटो के बदले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दंड पकड़ा दिया था। दिसंबर के शुरुआत में की यह तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हुई थी। उन्होंने इसके बदले में लोगों से माफी मांगी है।

Chilean President #SebastianPinera was fined $3,500fine after posing for a selfie on the beach with a woman without wearing a mask.During #coronavirus,Chile had imposed strict rules on wearing a mask in all public places barring to which is considered a punishable violation pic.twitter.com/BSC688nBXm

— RustyFact (@RustyFact) December 20, 2020