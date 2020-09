नन्हीं बच्ची का पक्का दोस्त है ये श्वान, खुद देख लें!

कहते हैं इंसान और जानवरों के बीच एक अलग ही रिश्ता होता है। अगर हम उनकी संवेदना को समझते हैं तो वो भी हमारे लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे जानवरों और पक्षियों के वीडियो आसानी से देखने को मिल जाता हैं। इन वीडियो को देखकर कभी कभी हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं।

हाल ही में दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रांत के शेनझेन से वायरल हुए एक वीडियो में इंसान और मनुष्य के बीच के तालमेल का उत्कृष्ट उदाहरण देखा जा सकता है। दरअसल इस वीडियो में एक श्वान द्वारा उसके परिवार के एक छोटे सदस्य को पिता की डांट से बचाने के लिए आजमाई गई तरकीब ने सबको उसका दीवाना बना दिया है। जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, एक छोटी सी बच्ची टीवी देख रही है और उसका पालतू कुत्ता उसके आसपास घूम रहा है, लेकिन जैसे ही उस भोले जानवर ने अपने मालिक के आने की आहट सुनी तो तुरंत ही बच्ची को इशारों से सूचित कर दिया और इसी के साथ बच्ची भी टीवी बंद करके अपना होमवर्क करने लगती है।

Perfect cooperation! The surveillance camera in a family from Shenzhen, South China's Guangdong Province, captured a lovely moment when the pet dog heard the footsteps of the little girl's dad and reminded her to stop watching TV and do homework immediately. pic.twitter.com/56nPrVG3cX

— People's Daily, China (@PDChina) August 31, 2020