अमेरिका में वायरल ये आपत्तिजनक वीडियो; जानें कैसे हुई डेनियल प्रूड की मौत

सड़क पर निर्वस्त्र दौड़ा प्रुड, पुलिस ने चेहरे को ढक मुंह दबाया, मौत पुलिस के ‘बॉडी कैमरा’ के फुटेज सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ा न्यूयॉर्क(ईएमएस)। पश्चिमी न्यूयॉर्क में एक अश्वेत व्यक्ति की मौत से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने उसके चेहरे को ढक दिया और फिर करीब दो मिनट तक उसका मुंह फुटपाथ पर दबाए रखा था जिससे उसकी मौत हो गयी। यह वीडियो अश्वेत व्यक्ति के परिवार की ओर से जारी किए गए हैं। डेनियल प्रूड की 30 मार्च को मौत हो गई थी। पुलिस के ‘बॉडी कैमरा’ की फुटेज सामने आने के बाद बुधवार को इस मामले ने तूल पकड़ लिया। GROWING OUTRAGE: Newly released police footage of Daniel Prude, a Black man who stopped breathing as officers restrained him during a March arrest in Rochester, N.Y., and later died, has led to questions, protests and calls for justice. @janai reports. https://t.co/wIixdvTF1Y pic.twitter.com/cTvmbnjuju — World News Tonight (@ABCWorldNews) September 3, 2020 प्रूड के भाई जो प्रूड ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, […]