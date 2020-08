भारत-मोदी विरूद्ध नारेबाजी कर रहे पाकिस्तानियों से अकेले भीड़ गया ये इंडियन

अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने पाकिस्तानियों के सामने एक अकेले भारतीय का वीडियो देखा ही होगा। यह विडियो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट की है, जहां भारत के स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को पाकिस्तान और खालिस्तान के समर्थक भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भयावह नारे लगा रहे थे। वहां मौजूद एक भारतीय को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उनके सामने अड़ गया। उस बहादुर देशभक्त आदमी का नाम प्रशांत वेंगुरलेकर है और वह फ्रैंकफर्ट में रहता है। This Shameful protest by Pakistanis in Frankfurt abusing our great Nation and PM. I alone opposed them & stood my ground in face of thr aggression. JAI HIND. @CGIFrankfurt @MEAIndia @PMOIndia @narendramodi @DrSJaishankar @eoiberlin @IndianDiplomacy @republic @aajtak @IndiaToday pic.twitter.com/YYFAiqq6VL — Prashant Vengurlekar (@vengurlekarpras) August 16, 2020 प्रशांत के मुताबिक वह स्वतंत्रता दिवस मनाने फ्रैंकफर्ट गए थे, जहां उन्होंने कुछ लोगों को भारत के खिलाफ विरोध करते हुए देखा था। प्रशांत ने कुछ देर के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर उन्होंने प्रदर्शनकारियों को जवाब देना शुरू किया। पाकिस्तान के लोग पीएम मोदी के साथ-साथ भारत के खिलाफ […]