कार चला रहे युवक को साँप ने काटा, साँप पहले से ही था गाड़ी में मौजूद

एक युवक को कार चलाते समय जहरीले सांप ने काट लिया है। जब युवक ने सांप को दूर करने की कोशिश की, तो सांप ने उसे और कसकर पकड़ लिया। इतना पढ़ने के बाद, कई लोगों को बहुत अजीब लगा होगा कि कार में सांप कैसे आ गया? वैसे ये घटना ऑस्ट्रेलिया की है। जहां एक युवक कार चला रहा था और जब वह ब्रेक मारने लगा तो उसे एक सांप ने काट लिया। हालांकि युवक ने इस स्थिति का सामना तो किया लेकिन तब तक सांप ने उसे काट लिया।

क्वींसलैंड पुलिस ने एक वीडियो जारी करके दुनिया को इस बारे में जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि युवक पर दुनिया के सबसे जहरीले सांप ने हमला किया था। इस भूरे रंग के सांप को दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। इस सांप के काटने से अब तक कई जानें जा चुकी हैं। यह बताया गया कि एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को 123 किमी प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाते देखा। पुलिस द्वारा वाहन का पीछा किया गया। जब पुलिस वाहन तक पहुंची, तो पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को समझा।

This slimy passenger would sure to make any driver hysssssterical! 🐍 😱 pic.twitter.com/PX4em08IGU

— Queensland Police (@QldPolice) July 7, 2020