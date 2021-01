बर्फ के गोलों से छिड़ी ऐसी जंग की पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा!

यूरोपीय देश स्पेन में पिछले 50 सालों की सबसे भयंकर बर्फबारी हुई है। जिसके चलते हर रोड पर बर्फ को चादर बिछ गई है। लोगों ने भी घरों से बाहर निकल पर सड़क पर आकर सभी ने स्नो फाइट शुरू कर दिया है। A crowd in the Plaza de Callao in Madrid took advantage of the record levels of snow brought on by a blizzard that blanketed large parts of Spain with a massive snowball fight. https://t.co/99YfBfbfVw pic.twitter.com/3OTlF6EEGy — ABC News (@ABC) January 10, 2021 लोगों के इस तरह सड़क पर आकर स्नो फाइट शुरू कर देने से पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। क्योंकि प्रशासन द्वारा सभी को घर में रहने की और बिना जरूरत के बाहर ना घूमने की सलाह दी गई है। हालांकि फिर भी सब बाहर आकर बर्फ में मस्ती कर रहे है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है की कई लोग तो पुलिस के आने पर बैरिकेड लेकर भी भाग जा रहे है। Pelea de bolas de nieve (o ya batalla campal) en la plaza de Callao #NieveEnMadrid @radio5_rne […]