मंत्रीजी का ये आईडिया अच्छा है; मास्क डोनेशन के कार्यक्रम में अपना कटआऊट भेज दिया!

ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनने की तमन्ना केवल भारतीय राजनीतिज्ञों में ही रहती है। लोगों के सामने अपनी वाह-वाही का मौका किसी भी देश का नेता छोडेगा नहीं।

कनाडा में ऐसा ही एक वाकया सामने आया है। टोरोंटो के एक नेता ने कोरोना काल में एक संगठन द्वारा मास्क डोनेशन के कार्यक्रम में खुद न पहुंच पाने की स्थिति में गत्ते से बना अपना कटआऊट ही भेज दिया।

Thank you to the Korean community for their generous donation of PPEs. Incredibly grateful to @MofaToronto , members of KOTRA and The Korean Chamber of Commerce! @StanChoMPP @C_Mulroney pic.twitter.com/pl8g8WuwVZ

— Raymond Cho (@RaymondChoPC) May 27, 2020