भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेन की आखिरी कड़ी भी टूटी; थार एक्सप्रेस बंद

इस्लामाबाद (ईएमएस)। भारत-पाकिस्तान के बीच 18 फरवरी 2006 से चल रही थार एक्सप्रेस में अबतक 4 लाख से अधिक यात्री यात्रा कर चुके हैं। बाड़मेर के एक लाख पाक विस्थापित परिवारों का पाकिस्तान से रोटी-बेटी का रिश्ता है। 1965 के युद्ध से पहले भारत-पाकिस्तान के बीच में रेल का संचालन जोधपुर से कराची तक होता था लेकिन 1965 के युद्ध में रेल पटरियां क्षतिग्रस्त होने और दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थितियां होने से रेलमार्ग को बंद कर दिया गया।

इसके बाद अब मोदी सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद फिर से बौखलाया पाकिस्तान एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं दे रहा है। पहले व्यापारिक साझेदारी तोड़ने की घोषणा के बाद थार एक्सप्रेस का भी परिचालन पाकिस्तान ने रोक दिया है। इसके पहले समझौता एक्सप्रेस को अगले आदेश तक रद्द कर दिया था। पाकिस्तान ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर वाघा सीमा पर समझौता एक्सप्रेस रोक दी थी जिसके कारण ये यात्री वहां फंसे रहे थे। भारतीय रेलवे ने वाघा से भारत की सीमा में अटारी तक ट्रेन के साथ चलने के लिए चालक दल का एक सदस्य और गार्ड के साथ एक इंजन भेजा था।

बता दें कि 1965 के युद्ध से पहले भारत-पाकिस्तान के बीच में रेल का संचालन जोधपुर से कराची तक होता था लेकिन 1965 के युद्ध में रेल पटरियां क्षतिग्रस्त होने और दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थितियांहोने से रेलमार्ग को बंद कर दिया गया। 18 फरवरी 2006 को 41 साल बाद इस रेल को पुन: प्रारंभ किया गया।

बता दें कि ये ट्रेन विशेष रूप से दोनों देशों के बंटवारे के वक्त से बिछड़े लोगों के लिये काफी उपयोगी थी। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से इन बिछड़े लोगों के मिलने की इस कड़ी को बंद करने के फैसले को पलटने का भी आग्रह किया।

Dear @ImranKhanPTI suspending #TharExpress is not fruitful. It is widely used by divided families of #india & #pakistan. Pls revert the decision.

— Muhammad Junaid (@smnjunaid) August 9, 2019