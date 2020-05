अमृतसर से खाली बस लाहौर गई, और खाली ही लौटी!

जम्मू-कश्मीर से धारा ३७० हटाने के बाद से जिस प्रकार पाकिस्तान की ओर से गैर-जिम्मेदाराना निर्णय किये जा रहे हैं, उससे भारत और पाकिस्तान के बीच की संपर्क की‌ कड़ियां धीरे-धीरे खत्म होती जा रही हैं।

पाकिस्तान ने राजनयिक और व्यापारिक संबंधों को पहले ही खत्म कर दिया। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेन और बस सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगाने का एलान कर दिया। हालांकि आधिकारिक रूप से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

इसी कारण शनिवार को सुबह अमृतसर से हमेशा की तरह लाहौर के लिये बस रवाना हुई। भारत की ओर से पाकिस्तान जाने वाली कोई सवारी नहीं थी। यानि अमृतसर से खाली बस पाकिस्तान के लाहौर शहर पहुंची। लाहौर से भी भारत के लिये कोई सवारी नहीं होने पर, बस खाली वापस लौट आई।

बस के चालक ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान की ओर से बस सेवा बंद करने संबंधी उन्हें कोई अधिकृत या लिखित बयान नहीं दिया गया है। वहां के टर्मीनल ऑफिसर ने केवल मौखिक रूप से बताया।

The Amritsar-Lahore bus that left for Pakistan without any passenger returned to Amritsar empty. Driver of the bus says, "we have not got any official or written statement from Pakistan regarding the suspension of bus service yet. Their terminal officer informed just verbally." pic.twitter.com/c5goagPafX

— ANI (@ANI) August 10, 2019