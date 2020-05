15 मिनट पहले रिएंट्री होती तो न्यूयॉर्क में गिर जाता चीन के असफल रॉकेट का मलबा

न्यूयॉर्क (ईएमएस)। चीन के लांग मार्च 5बी रॉकेट की धरती पर वापसी असफल रही और यह वातावरण में प्रवेश करते ही सोमवार को टूटकर बिखर गया। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह कुछ मिनट पहले इसकी रिएंट्री होती तो सीधे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर गिर जाता है।

उल्लेखनीय है कि चीन ने 5 मई को अपने महात्वाकांक्षी मून मिशन को लेकर एक रॉकेट प्रयोग के तौर पर ऑर्बिट में भेजा था। जानकारी के मुता‎बिक अगर लॉन्ग मार्च 5बी रॉकेट 15 मिनट पहले धरती के वातावरण में प्रवेश करता तो इसका मलबा सीधे बिग ऐपल पर गिरता। रॉकेट का अधिकांश मलवा जल चुका था लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा पश्चिम अफ्रीका से दूर अटलांटिक महासागर में गिरा। वहीं इनके छोटे टुकड़े कोटे डेलवॉयर में गिरे हैं। हालांकि, वहां कोई घायल नहीं हुआ है।

HERE WE GO! ROCKET! 🚀 #China‘s Long March-5B successfully launched today! pic.twitter.com/sCkL9uhn9G

— Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) May 5, 2020