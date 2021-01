आरोपी चोरी का गुनाह कुबूल कर ले इसलिए पुलिस ने गले में डाला सांप!

इंडोनेशियाई पुलिस ने अपराध को कबूल करने के लिए जो कुछ किया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि उनके अजीब व्यवहार के लिए पुलिस की आलोचना हो रही है और उन्हें माफी मांगनी पड़ी। कुछ ने तो यहां तक कहा कि पुलिस ने खुद अपराधियों की तरह काम किया है। अपराधियों को अपराध स्वीकार करने के लिए अलग-अलग तरीके हैं, लेकिन इंडोनेशियाई पुलिस ने उन सभी को पीछे छोड़ दिया है। पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति थाने में बैठा है, जिसके दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए हैं। Indonesian police were filmed using a two-metre long snake to interrogate a cable-tied suspect in Papua. pic.twitter.com/DfQuMrdvqr — SBS News (@SBSNews) February 11, 2019 कुछ क्षण बाद एक पुलिसकर्मी लंबे सांप के साथ आता है और उसके गले में डाल देता है। जिसके बाद आरोपी की चीख-पुकार से पुलिस थाना गुंज उठता है, लेकिन पुलिसकर्मियों पर इसका कोई असर नहीं होता है। वीडियो में पुलिसकर्मी को सांप को पकड़कर बार-बार आरोपी के मुंह की तरफ ले जाते हुए […]