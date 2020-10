2500 वर्ष पुरानी शवपेटी में बंद ममी खोलने वाला वीडियो वायरल है, आप भी देखें

ममी को आपने फिल्मों में देखा होगा लेकिन अभी जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें भी आप ममी देख सकते हैं।

मिस्त्र में पुरातत्ववादियों द्वारा लाइव दर्शकों के समक्ष एक प्राचीन ममी की शवपेटी को खोला है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल होता दिख रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष की शुरुआत में 59 सीलबंद सरकोफेगी मिले थे। जिसमें से एक को दर्जन से भी अधिक लोगों के सामने साक्कारा में खोला गया था।

साक्कारा मिस्त्र का एक बड़ा प्राचीन मैदान है, जो मेम्फिस के प्राचीन शहर के नेक्रोपोलिस के तौर पर कार्य करता है। मिस्त्र के पर्यटन और पुरातत्व मंत्रालय ने एक स्टेटमेन्ट में कहा था कि साक्कारा के पुरातत्व क्षेत्र में दफन कुएं के अंदर 59 लकड़ी की शवपेटियों की खोज की गई है।

लडक़ी की ये शवपेटियां अच्छी स्थिति में हैं और उसमें मिस्त्र के प्रीस्ट समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों और वरिष्ठ लोगों का शव शामिल है। इन शवपेटियों में से एक शवपेटी को कुछ दिनों पहले खोला गया था। पता चला है कि इस शवपेटी को लगभग 2500 वर्ष पहले बंद किया गया था।

पर्यटन और पुरातत्व मंत्रालय द्वारा होस्ट किए गए अनसोल्ड का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होता दिख रहा है। इस शव पेटी के अंदर एक ममी बताया गया है, जिसे एक अलंकृत दफन कपड़े में लपेटा गया है। इस वीडियो को ट्विटर पर 5 अक्टूबर को शेयर किया गया है, जिसे अभी तक 10 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को एक लाख से अधिक लाइक्स और 72 हजार से अधिक बार री-ट्विट किया जा चुका है।

The mummy tomb, which has been sealed for 2500 years, has been opened for the first time. pic.twitter.com/KWGT95girv

— Psychedelic Art (@VisuallySt) October 5, 2020