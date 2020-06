ताइवान के समाचार पोर्टल ने वायरल किया अमूल का संदेश, चीन पर हमले का नहीं छोड़ता मौका

चीन के खिलाफ बेबाकी से लिखने के लिए मशहूर ताइवान के समाचार पोर्टल ने गुरुवार 18 जून को अपने अधिकारिक ट्वीटर हैंडल से एक ऐसी फोटो शेयर की जिसमें भारत के लोगों का दिल जीत लिया। आपको बता दें कि गुरुवार को दोपहर तीन बजे के करीब ताइवान के समाचार पोर्टल ने अमूल के उसी पोस्टर को शेयर किया जिसके कारण 4 जून को अमूल के अधिकारिक ट्वीटर अकाउंट को स्वयं ट्विटर ने ही बंद कर दिया था।

आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में देश के सबसे बड़े दूध उत्पादक संघ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने 3 जून को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक विषय पोस्ट किया जिसमें चीनी उत्पादों के बहिष्कार की घोषणा की गई थी। जिसके कारण 4 जून की देर रात को ट्विटर ने अमूल का अकाउंट बंद कर दिया था।हालांकि जरुरी कार्यवाही और लोगों के आक्रोश को देखते हुए 5 जून को फिर से अमूल का अकाउंट ट्विटर को शुरू करना पड़ा।

Photo of the Day: Exit the Dragon – Enter India https://t.co/ricQN0PyDv pic.twitter.com/97RsQi2AKs

— Taiwan News (@TaiwanNews886) June 18, 2020