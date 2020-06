सीरीया के अज़ाज़ शहर में आत्मघाती कार विस्फोट, 17 की मौत और 25 घायल

सीरिया के शहर अज़ाज़ में रविवार शाम को विस्फोटकों से भरी कार में हुए जोरदार धमाके में में चार बच्चों सहित 17 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट में 25 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसलिए मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या बढ़ने की संभावना है। समाचार एजेंसी के अनुसार, यह एक आत्मघाती हमला था, जो शहर के मध्य क्षेत्र की मस्जिद के पास इफ्तारी के समय किया गया था। रमज़ान का महीना चलने के कारण शाम के समय मस्जिद में इफ्तारी करने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिससे विस्फोट के दौरान लोगों के बीच भगदड़ मच गई।

अज़ाज़ शहर तुर्की समर्थित सीरियाई विद्रोहियों के कब्जे में है। हालांकि, इन विस्फोटों की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है। बताया जा रहा है कि रविवार को इज़रायल की ओर से सीरिया पर किये गए रॉकेट हमले में भी 10 लोगों की मौत हो गई है। इजरायल ने इसे जवाबी हमला बताया था। इससे पहले सीरिया द्वारा इज़रायल पर दो रॉकेट छोड़े गए थे। ब्रिटेन स्थित निरिक्षण संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक, सीरियाई हमले में पांच नागरिक और पांच इजरायली सैनिक मारे गए थे।

