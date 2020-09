कभी-कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, जैसे गेंद पर संतुलन बनाये ये नन्हा सूअर!

टोक्यो के एक मेट्रो स्टेशन पर एक गेंद पर एक पिगलेट (नन्हां सूअर) के रोलिंग के एक मनमोहक वीडियो ने वायरल होने के बाद लोगों अचंभित कर दिया है। नौ-सेकंड क्लिप जिसे व्यापक रूप से कई सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर साझा किया जा रहा है, उपयोगकर्ता @micropig_Pinky द्वारा ट्वीट किया गया था। इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा था, “आउटिंग पिंकी, पहला टोक्यो स्टेशन!”।

वीडियो में पिंकी नाम के सुअर को एक गेंद पर संतुलन बनाते हुए और उसके मुंह में एक टिकट पकड़े हुए, एक एएफसी गेट के पार जाते हुए देखा गया है। ऑनलाइन साझा किए जाने के बाद से वीडियो 8 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं।

ये असली सूअर नहीं, कंप्यूटरीकृत कल्पना मात्र है

हालांकि जिस सुअर को देखकर सोशल मीडिया में हडकंप मचा हुआ है, बाद में यह पता चला कि छोटा सुअर वास्तव में एक कंप्यूटर द्वारा बनाई गई कल्पना मात्र है। इस बात का खुलासा ट्विटर पेज के बायो से पता चला जहाँ साफ-साफ लिखा था कि “यह एक वर्चुअल माइक्रो पिगी पिंकी है! पिंकी एक विशेष सुअर है, इसलिए कृपया अन्य जानवरों से इसकी नकल न कराये।”

