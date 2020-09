सुशांत को न्याय दिलाने कैलिफोर्निया में निकली कार रैली, बहन श्वेता ने साझा किया वीडियो

नई दिल्ली (ईएमएस)। बॉलीवुड के सफल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच-पड़ताल में लगी है और फिलहाल उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के परिवार से पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति अपने भाई को इंसाफ दिलाने की कोशिशों में जुटी हुई है। वो लगातार सुशांत सिंह राजपूत की अनदेखी तस्वीरें और वीडियो अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर शेयर कर रही हैं।

श्वेता ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया जिसमें साफ देख सकते हैं कि कैलिफोर्निया में सुशांत को इंसाफ की मांग गुहार लगाते हुए कार रैली निकाली गई है। श्वेता सिंह कीर्ति के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। और यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को अब तक 22 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है। साथ ही साथ इस वीडियो पर एक हजार से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं।

Car Rally in California, USA. We are calling it world movement for truth and praying for truth to shine forth. #SatyagrahForSSR #Billboard4SSR pic.twitter.com/YnLmpUJuzF

— shweta singh kirti (@shwetasinghkirt) September 6, 2020