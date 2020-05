टेक्सास के वॉलमार्ट स्टोर में गोलीबारी, 20 की मौत, 26 घायल

अल पासो (ईएमएस)। संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास प्रांत में एक शॉपिंग मॉल में शनिवार को गोलीबारी में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है और 26 घायल हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

सीएनएन ने अल पासो के मेयर के चीफ ऑफ स्टाफ ओलिविया जीपेडा के हवाले से बताया कि मॉल में गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद 21 वर्षीय युवक को हिरासत में लिया गया है। स्थानीय मीडिया से पहले 18 लोगों को गोली लगने की खबर दी थी लेकिन उसने यह नहीं बताया था कितने लोगों की मौत हुई और कितने घायल हुए।

घटना को लेकर टेक्सास के गवर्नर ने कहा कि यह टेक्सास के इतिहास के सबसे घातक दिनों में से एक था। उन्होंने कहा कि यह अमेरिकी इतिहास में मास शूटिंग का 8वां मामला है। इससे पहले साल 1984 में सैन यसिड्रो में शूटिंग में 21 लोग मारे गए थे।

गोलीबारी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी खेद व्यक्त किया है। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि रिपोर्ट बहुत दर्दनाक हैं और बहुत से लोग मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। ट्रंप ने कहा, घटना के संबंध में गवर्नर से बात हुई है। फेडरल गवर्नमेंट का पूरा समर्थन रहेगा। भगवान आप सभी के साथ है। बता दें कि मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान 21 वर्षीय एलन के रूप में हुई है।

‘God be with you all’: Trump pledges full support for El Paso shooting victims as lawmakers also grieve https://t.co/gISsidBeWr via @usatoday

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019