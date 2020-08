चीन में शुरू हुआ सेल्फ ड्राइविंग बस का ट्रायल

लोगों को लुभाने के लिए, फ्री यात्रा के साथ 5जी नेटवर्क बीजिंग(ईएमएस)। कोरोना संकट के दौर में चीन ने एक नई चीज की शुरुआत करते हुए सेल्फ ड्राइविंग बस का ट्रायल शुरू किया है और इसके लिए लोगों को लुभाने की खातिर उसने बस में सफर करने वालों को मुफ्त में यात्रा करा रहा है। चीन की यह पहली सेल्फ ड्राइविंग बस लाइन की कॉर्मशियल शुरुआत हेनान प्रांत के झेन्गझू में ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया है। China’s 1st self-driving bus line for the commercial use of autonomous driving started trial operation in Zhengzhou, C China’s Henan. With an average speed of 25km/h, the bus equipped with #5G network, AR interactive system, and USB chargers is now free to the public. pic.twitter.com/kkClBXz0Qa — China Science (@ChinaScience) August 6, 2020 इस सेल्फ ड्राइविंग बस की रफ्तार औसतन 25 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है और यह बस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। बस में 5जी नेटवर्क के साथ-साथ एआर इंटरएक्टिव सिस्टम और यूएसबी चार्जर की भी सुविधा दी गई है। खास बात यह है कि सेल्फ ड्राइविंग बस […]