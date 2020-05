देखें, कोरोना ने एक बॉडी‌-बिल्डर की क्या हालत कर दी है!

यह तस्वीर आपको बताएगी कि कोरोना वायरस आपके शरीर को कितनी बुरी तरह प्रभावित करता है। कोरोना वायरस उत्कृष्ट स्वास्थ्य और सुढोल शरीर वाले व्यक्ति को भी कमजोर कर देता है। कोरोना की वजह से शरीर में केवल जान बचाता है, दम नहीं रह जाता है। आदमी बहुत कमजोर हो जाता है। एक अमेरिकी नर्स ने एक फोटो साझा की। यह तस्वीर बहुत डरावनी है। 43 वर्षीय नर्स माइक शुल्त्स दो महीने से कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उन्हे कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया। उन्हें बोस्टन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कुछ दिनों बाद अपनी नर्स से पूछा, “मुझे यहाँ कितने दिनों के लिए भर्ती कराया गया है?” तो यह पता चला कि 6 सप्ताह बीत चुके थे, जबकि माइक सोच रहा था, अब तक केवल एक सप्ताह ही बिता है।

माइक ने इन 6 हफ्तों में अपना सुडौल शरीर खो दिया था। वह बहुत कमजोर दिख रहा है। शरीर सूख गया है। माइक का कहना है कि उसके पास अपना फोन लेने की ताकत नहीं थी। उसने अपना मोबाइल भी भारी लग रहा था। वह एक संदेश भी नहीं लिख सका क्योंकि उसकी उंगलियां कांप रही थीं। माइक का कहना है कि यह बहुत डरावना था। मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे कमजोर आदमी हूं। कोरोना से पहले माइक का वजन लगभग 87 किलोग्राम था। जब कोरोना के बाद उसका का वजन 63 किलोग्राम तक हो गया है, यानी शरीर का वजन 24 किलो कम हो गया है।

Thank you for sharing. The before and afters photos speak louder than words. Hope you feel better soon. #thebeardednurse #Covid_19 #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/VjHgajspKk

माइक ने सोचा कि वह स्वास्थ्य है, वह बहुत सावधानी रखता है, इसलिए वह कोरोना से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन जब वह कोरोना से संक्रमित हो गया, तो उसकी स्थिति ऐसी हो गई। मार्च की शुरुआत में जब माइक को कोरोना का संक्रमण तब हुआ उन्होंने मियामी बीच पर शीतकालीन पार्टी समारोह में भाग लिया। पार्टी में शामिल अड़तीस लोग कोरोना वायरस से संक्रमित थे और उनमे से तीन की मौत हो गई। ये पार्टी 4 मार्च से 10 मार्च तक चली। इसमें लगभग 10 हजार लोगों ने भाग लिया था।

Another person has become seriously ill of #COVID19 after attending the #LGBTQ festival Winter Party in Miami. He's a 43-year-old nurse and has been intubated for over two weeks. He goes by thebearded_nurse on Instagram, where he has over 25,000 followers. https://t.co/F72IZ4XIUh pic.twitter.com/QmFtUhtm4d

