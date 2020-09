भारतीय वोटरों का महत्व देखें; अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बिडेन कह रहे, ‘मिच्छामी दुक्कड़म’!

आने वाने दिनों में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला जो बिडेन से है। अमेरिका के इस चुनाव में वहां के रहने वाले भारतीयों के वोटों का महत्व कितना है, इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग जायेगा कि दोनों ही पक्षों ने अपने-अपने चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय मतदाताओं को लुभाने के लिये ‌विशेष प्रयोजन किये हैं। अब जो बिडेन को ही देख लें। उन्होंने जैन समुदाय के पर्युषण पर्व के निमित्त सभी जैनबंधुओं से ‘मिच्छामी दुक्कड़म’ संदेश ट्वीट किया। यानि जब जैसा मौका मिल जाए, अपने इन भारतीय मतदाताओं से तारतम्य बैठाने का अवसर नहीं गंवाना है। When US Prez candidate has to say, “Michhami Dukkadam”, tab samajh lo… 😊 pic.twitter.com/B6CAJU6T7G — Kanchan Srivastava (@Ms_Aflatoon) September 1, 2020 याद रहे, लॉकडाउन लागू होने से पहले अहमदाबाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टे‌डियम में हुआ भव्य शक्तिप्रदर्शन भी इसी वोटबैंक को लुभाने का एक प्रयास था।