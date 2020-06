वैज्ञानिक ऐसा मास्क बना रहे हैं, जो कोरोना के संपर्क में आते ही रंग बदल लेगा

वैज्ञानिकों ने जीका और इबोला वायरस के लिए ऐसा मास्क बनाया था जो इस वायरस के संपर्क में आते ही सिग्नल दे देता था। अब वैज्ञानिक कोरोना वायरस की पहचान के लिए इस तरह का मास्क बनाने जा रहे हैं। जो वायरस के संपर्क में आते ही रंग बदल लेगा। जो बताएगा कि उन्हें संक्रमण का खतरा है या नहीं।

एमआईटी और हार्वर्ड युनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जो मास्क बनाया था वह जीका और इबोला वायरस के संपर्क में आते ही सिग्नल दे देते थे। अब इन्हीं संस्थाओं के वैज्ञानिक कोरोना वायरस के लिए इस तरह का मास्क बना रहे हैं। जो वायरस के संपर्क में आते ही रंग बदलने लगेगा। एमआईटी और हार्वर्ड युनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जो मास्क बना रहे हैं, वह वायरस के संपर्क में आते ही चमकने लगेगा।

वैज्ञानिक जीम कोलिंस का कहना है कि यदि कोई कोरोना संदिग्ध इस मास्क के सामने सांस लेगा, छींकेगा या खांसेगा तो तुरंत यह मास्क फ्लोरोसेंट रंग में बदल जाएगा अर्थात चमकने लगेगा। यदि तकनीक सफल साबित होती है तो यह अन्य प्रकार की स्क्रीनिंग के तरीकों को मात दे देगा।

Fascinating News!

This smart face mask will light up when coronavirus comes in contact with it!!! That’s a walking COVID test.

Imagine the utility at work, airports, hospitals, everywhere.

Rapidly going through development stages

Read more https://t.co/HeMdNwUYuR

— Faheem Younus, MD (@FaheemYounus) May 14, 2020