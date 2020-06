8000 किमी दूर पहुंच गया रेतीला तूफान, टेंशन में ये देश

कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में अपना कहर बरपाया है। इसी बीच दूसरी मुसीबत अमेरिका के सिर पर मंडरा रही है। कैरेबियाई देशों में कई दिनों से सूरज नहीं दिखा और अब यही हालत अमेरिका की भी होने जा रही है। सहारा के रेगिस्तान से उडक़र आई रेत ने कई देशों के आकाश

को ढक़कर रखा है और अब यह 8 हजार किमी दूर अमेरिका के प्यूर्टो रिको और सेन जुआन तक भी पहुंच गई है। संभावना जताई जा रही है कि अभी यह रेत का तूफान हवा के साथ और अधिक दूर जा सकती है। इस रेत के तूफान को सहारा के डस्ट के नाम से पहचाना जाता है और यह सामान्य रेत के तूफानों जैसा नहीं होता है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस रेत में कई सूक्ष्म कण होते हैं जो 3 हजार से 7 हजार फुट की ऊंचाई पर हवा के साथ ट्रावेल करती हंै। यह देखने में एक बादल की तरह दिखती है, किंतु हकीकत में सहारा के रण की धूल होती है। कैरेबियाई देशों में पिछले कुछ सप्ताह से इस धूल ने पूरे आकाश को ढक़ लिया है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कैरेबियाई देशों में स्थिति अधिक बिगड़ सकती है।

युनिवर्सिटी ऑफ प्यूर्टो रिको के मौसम वैज्ञानिक ओल्गा मायोले ने सीएनएन के साथ बातचीत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है। ऐसा लगभग 50 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। कैरेबियाई देशों में तो हवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि इतने बड़े पैमाने में रेत हजारों किलोमीटर की यात्रा करके सेन्ट्रल अमेरिका तक पहुंचनेवाली है। एनईआरसी की मौसम वैज्ञानिक क्लेयर राइडर ने कहा कि सामान्य तौर पर हर वर्ष इस तरह का एक तूफान सहारा के रण से उठता है और समुद्र पार करने के दौरान बारिश के कारण ही दम तोड़ देता है। इसका 40 प्रतिशत भाग अमेरिका तक बमुश्किल पहुंच सकता है।

We flew over this Saharan dust plume today in the west central Atlantic. Amazing how large an area it covers! pic.twitter.com/JVGyo8LAXI

— Col. Doug Hurley (@Astro_Doug) June 21, 2020