रूस विमान हादसा : ‘द बर्निंग प्लेन’ से स्लाईड के जरिये 37 यात्रियों का चमत्कारिक बचाव, 41 की मौत (वीडियो)

इमेरजेन्सी लैडिंग के वक्त विमान हादसे में 41 लोगों की मौत, 31 का चमत्कारिक बचाव

रूस की राजधानी मॉस्को में एक भयंकर विमान हादसे की खबर है। हादसा उस वक्त हुआ जब मॉस्को हवाई अड्डे पर एक यात्री विमान की इमरजेंसी लैडिंग करवाई गई। लैंडिंग के वक्त जलता हुआ विमान रनवे पर दौड़ता नजर आया। विमान में 78 यात्री सवार थे, जिनमें से 41 की मौत की खबर है। मृतकों में बच्चे भी शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

दुर्घटना के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार रूस की सरकारी विमानन कंपनी एरोफ्लॉट मॉस्को से मरमांस्क शहर जाने के लिये उड़ा। लेकिन उड़ान भरते ही विमान में आग लग गई। इस पर विमान की आपात लैंडिंग करवाई गई।

सोशल मीडिया पर शेयर किये गये वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही विमान रनवे पर उतरा उसके पिछले हिस्से में आग नजर आ रही थी। विमान रन वे पर रूका तब तक आगे के गोले में जब्दिल हो चुका था। काला धूंआ देर से देखा जा सकता था।

ताजा जारी वीडियो में विमान के आगे के हिस्से से कुछ यात्रियों को रबर-स्लाइड्स से कूदते देखा जा सकता है। वहीं जो यात्री बचकर निकले उनके हाथों में सामान भी दिखाई दे रहा है। ऐसी आपात स्थिति में यात्रियों को सामान के साथ उतरना थोड़ा अचंभित करने वाला लगता है। हो सकता है सामान लेने के चक्कर में हुई देरी में एकाद और यात्री सुरक्षित विमान से बाहर निकल सकता था। देखें वीडियोः

Further footage showing passengers evacuating Aeroflot flight #SU1492 at Moscow's Sheremetyevo airport. The crew declared an emergency and returned to SVO reporting the aircraft on fire.

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) May 5, 2019