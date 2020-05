रशिया दौरे के दरमियान CM रुपाणी मूल सौराष्ट्र के इस डायमंड उद्यमी से मिले

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपनी रूस यात्रा के तीसरे दिन वाल्डीवोस्टोक में हीरा काटने के क्षेत्र से जुड़े गुजराती औद्योगिक उद्यमियों की एक इकाई से मिले। उन्होंने गुजरात प्रतिनिधिमंडल के साथ सौराष्ट्र के विट्ठल रामाणी की केजीके डायमंड और कटिंग यूनिट का दौरा किया ताकि उन्नत मशीनरी का अवलोकन किया जा सके।

विठ्ठल रामाणी की इस इकाई में लगभग 500 गुजराती कारीगर कार्यरत हैं। वे 18 साल पहले वाल्डीवोस्टोक में स्थाई रूप से रहने लगे थे। मुख्यमंत्री ने रूस में अन्य युवा उद्योगपतियों के लिए प्रेरणा बनने के लिए विट्ठल की प्रशंसा की। विजय रूपाणी ने सुरेश एंड कंपनी की नई इकाई को श्रद्धांजलि दी। इस डायमंड कटिंग यूनिट में भी 250 से अधिक गुजराती कारीगर भी कार्यरत हैं।

Gujarat CM Shri @vijayrupanibjp also visited new unit of M Suresh & Co, Vladivostok’s leading diamond company and praised the owner Shri Lalitbhai Adani and his team of 250 Gujarati workers for making the entrepreneurial spirit of Gujarat shine in a country far across the sea pic.twitter.com/vQPQvTkZkg

