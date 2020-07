जिनपिंग की पार्टी के बागी नेता का दावा – गलवान में मरे 100 से ज्यादा चीनी

लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हिंसक झड़प चीन की कॉम्युनिस्ट सरकार को काफी भारी पड़ रही है। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। कर्नल संतोष बाबू समेत भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। भारत ने इसकी पुष्टि की और पूरे देश ने शहीदों को श्रद्घांजलि दी, जबकि चीन ने अभी तक अपने मृत सैनिकों का आंकड़ा जारी नहीं किया।

“The day Communist govt of China will tell the exact no.of Chinese soldiers killed in the clash with the Indian soldiers in #GalwanValley,The whole country will revolt against Xi Jinping.This number is more than hundred.”

Yang Jinali

