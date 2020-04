रावलपिंडी सैन्य अस्पताल में हुए ब्लास्ट में मसूद अज़हर के घायल होने की आशंका

सोमवार को रावलपिंडी में सेना के सबसे बड़े अस्पताल में बम विस्फोट में दस लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि घायलों में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अज़हर भी शामिल है। अजहर को इलाज के लिए उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, पाकिस्तान सरकार और सेना ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है।

Huge #blast at Military Hospital in #Rawalpindi, #Pakistan. 10 injured shifted to emergency.

Jaish-E-Mohammad Chief Maulana Masood Azahar is admitted here.Completely Media blackout by Army. Media asked Strictly not to cover this story@a_siab @nidkirm @GulBukhari @mazdaki pic.twitter.com/sTIYrJ7sAn

— Ahsan Ullah MiaKhail (@AhsanUlMiakhail) June 23, 2019