निजी कंपनी स्पेसएक्स नासा के दो पायलटों को अंतरिक्ष में भेज रही, देखें लाईव

युवा उद्यमी और वैज्ञानिक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स दुनिया की ऐसी पहली कंपनी बनने का प्रयास कर रही है, जो अंतरिक्ष में यात्रियों को भेज रही है। इसके लिये यान प्रक्षेपण की उलटी गिनती शुरु हो गई है।

अमेरिका के रॉकेट कैनेडी अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से यह यान उड़ान भरेगा। भारतीय समय के अनुसार यह 31 मई रात एक बजे के करीब उड़ान भरेगा। इस उड़ान को आप यहां लाईव देखें-

ड्रेगन कैप्सूल में दो अंतरिक्ष यत्रिि सवार हैं। दोनों यात्री नासा के पायलट हैं जिनके नाम डग हर्ली और बॉब बेन्कन है। स्पेसएक्स के अलावा नासा भी इस प्रक्षेपण के साथ परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। दोनों अंतरिक्ष यात्री सभी तैयारियों के साथ यान में सवार हैं।

First @NASA astronauts to fly aboard Crew Dragon don their SpaceX spacesuits pic.twitter.com/LQbRdF2WJd

दरअसल यह प्रक्षेपण 27 नवंबर को होने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त में मौसम में खराबी के कारण इसे टाल दिया गया। आज भी नासा के वैज्ञानिक मौसम पर बारिक नजर रखे हुए हैं।

The hatch is closed. The crew is settled in. #LaunchAmerica pic.twitter.com/F6HL9YSfIm

