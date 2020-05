प्रीति पटेल ब्रिटेन कैबिनेट में ये पद पाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी

ब्रिटेन के नए प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने मंत्रिमंडल में भारतीय मूल की प्रीति पटेल को गृह मंत्री और पाकिस्तान के साजिद जाविद को वित्त मंत्री नियुक्त किया है। प्रीति पटेल ब्रिटेन की गृह मंत्री बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला हैं। इससे पहले, एक विवाद के कारण प्रीति पटेल को टेरीज़ा मे के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था।

प्रीति पटेल पर इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक गुप्त बैठक करने का आरोप लगाया गया था। इसे राजनीतिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना गया था। ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने प्रीति पटेल से इस विषय में खुलासा मांगा था। जिसके बाद प्रीति पटेल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।

I am deeply honoured to be appointed as Home Secretary by our new Prime Minister @borisjohnson. Looking forward to working @ukhomeoffice to prepare our Country for leaving the EU, leading on matters of national security & public safety & keeping our borders secure.

— Priti Patel (@patel4witham) July 24, 2019