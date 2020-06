बहरीन के श्रीनाथजी मंदिर के पुनरुद्धार के साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

मिर्जापुर (ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बहरीन पहुंचे। वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो बहरीन के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहरीन के शाह हमद बिन इसा अल खलीफा से विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक वार्ता करेंगे। बहरीन में प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा से मुलाकात की।

बहरीन में मोदी खाड़ी क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिर श्रीनाथजी के पुनरुद्धार के औपचारिक शुभारंभ के साक्षी बनें। उन्होंने मंदिर में श्रीनाथजी के दर्शन किये।

Bahrain: Prime Minister Narendra Modi offered prayers at Shreenathji Temple in Manama, today. pic.twitter.com/J7GzKS08cb

इससे पहले मोदी को बहरीन के सर्वोच्च पुरस्कार The King Hamad Order of the Renaissance से भी सम्मानित किया गया।

PM @narendramodi has been conferred The King Hamad Order of the Renaissance.

This was announced by His Majesty the King of Bahrain. pic.twitter.com/tuJYMzCpsK

