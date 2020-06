आंसू गैस से पुलिस फैला सकती है कोरोना संक्रमण

अटलांटा (ईएमएस)। संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ ने कहा है कि उन्हें इस बात की चिंता है कि प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ रही पुलिस कोरोना संक्रमण फैला सकती है। डॉ.जय वार्के ने कहा कि सामूहिक गिरफ्तारियां और गिरफ्तार लोगों को छोटे स्थानों पर रखने से कोरोना से दूसरों के संक्रमित होने का जोखिम बहुत अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि आंसू गैस, मिर्ची बम तथा अन्य रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आने पर लोग आंखे मलते हैं,इसके बाद प्रदर्शनकारियों के संक्रमित होने का खतरा है।

cw: tear gas, flash bangs, claustrophobia,

CHARLOTTE, NC: From @queencitynerve‘s live stream. Police trap demonstrators between them and rain tear gas, flash bang grenades, and pepper rounds on them.

Panicked protestors stampede, some climb under a gate. pic.twitter.com/6gXDkf1yMw

