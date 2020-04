PM मोदी ने UN में कहा गांधी भारतीय थे पर मात्र भारत के नहीं थे

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपने विचार पेश करते हुए कहा कि गांधी एक भारतीय थे, लेकिन सिर्फ भारत के नहीं थे। और यह इस मंच का एक जीवंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात भारत द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कही थी।

मोदी सहित विश्व के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सौर पार्क का उद्घाटन किया और संयुक्त राष्ट्र में गांधी की 150 वीं जयंती पर उनकी याद में एक पोस्टकार्ड की घोषणा की।

पीएम मोदी ने कहा, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोग जो कभी गांधी से नहीं मिले, फिर भी उनके जीवन से प्रभावित थे। चाहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हों या नेल्सन मंडेला, उनके विचारों का आधार महात्मा गांधी थे, गांधीजी के विचार ही थे।

प्रधान मंत्री ने कहा, महात्मा गांधी ने एक सामाजिक प्रणाली का मोड़ लिया था जो सरकार पर निर्भर नहीं था। उन्होंने लोगों को अपने भीतर की शक्ति को जगाकर खुद में बदलाव लाने के लिए जागृत किया।

उन्होंने कहा कि अगर महात्मा गांधी स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार नहीं होते, तोभी वे स्वराज और आत्मनिर्भरता के बुनियादी सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ते। उनके वही विचार भारत के सामने मौजूद चुनौतियों को हल करने के प्रमुख साधन हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधी ने कभी भी अपने जीवन से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनका जीवन प्रेरणा का कारण था। हम आज ऐसे समय में जी रहे हैं कि लोगों को कैसे प्रभावित करें, लेकिन गांधीजी के विचार थे कि कैसे प्रेरित किया जाए।

कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना, भूटान के प्रधान मंत्री लोटे शेयरिंग, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग, जमैका के प्रधानमंत्री और माइकल औंडास मंत्री एंड्रयू नेशन ने भाग लिया।