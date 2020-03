एक ही हॉल में एकत्र हुए मोदी और इमरान पर फिर भी एक दुसरे को देखा तक नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल किर्गिस्तान के बिश्केक में चल रही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने गए हैं, तो आज पीएम मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान एक ही हॉल में एकत्र हुए। प्रधानमंत्री मोदी और इमरान खान भी एक-दूसरे के आमने-सामने भी आए, लेकिन दोनों में से किसी ने भी बात नहीं की और न ही कोई मुलाकात हुई।

SCO की 19वीं बैठक के उद्घाटन समारोह में कई राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। संयोग से, पीएम मोदी और इमरान खान हॉल में एक साथ आए, लेकिन पीएम मोदी ने न तो इमरान खान से हाथ मिलाया और न ही कोई बात की।

Modi stood up, all the heads stood up, but Imran Khan, who was lending the country, went to the country. He was picked up by name, he stand up, but then sat down leg leg.

