टाइम मैगजिन की लिस्ट में PM मोदी, शाहीन बाग प्रदर्शन की 82 वर्षीय अम्मा का भी नाम

दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन में से एक टाइम ने साल 2020 के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी कर दी है। टाइम मैगजीन हर साल ये लिस्ट जारी करती है, इसमें अलग-अलग क्षेत्र के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। इस सूची में एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल किया गया है। इस सूची में बिलकिस दादी का नाम भी शामिल है जो शाहीन बाग प्रदर्शन का एक बहुत जानामाना चेहरा है।बिलकिस की उम्र 82 साल है और वो शाहीन बाग की दादी के नाम से जानी जाती हैं। पिछले साल, मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके बाद देशव्यापी प्रदर्शन हुए। लेकिन शाहीन बाग का प्रदर्शन इस पूरे आंदोलन की पहचान बन गया। शाहीन बाग में प्रदर्शनों के दौरान बिलकिस चर्चा में आई थीं और शाहीन बाग की दादी ने दुनिया भर में अपना नाम बनाया। They've won elections, guided movements, achieved reform and changed the world for better—and sometimes for worse. These are the Leaders of the 2020 #TIME100 https://t.co/usxpGZkNS9 pic.twitter.com/RJu8i6M6bd — TIME (@TIME) September 23, 2020 अपनी मैगजीन के […]