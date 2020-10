पाकिस्तानी सेना ने किया कराची पुलिस प्रमुख का अपहरण, 10 पुलिसकर्मियों की हुई मौत

पाकिस्तान के अंधरूनी हालत कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ताज़ा मिल रही जानकारी की माने तो वहाँ के सिंध प्रांत की राजधानी कराची में पूर्व प्रधानमंत्री नावाज़ शरीफ के दामाद मोहम्मद सफ़दर की गिरफ्तारी के बाद से वहाँ के हालात ‘गृह युद्ध’ जैसे बन गए है। पाकिस्तान में कुछ अपुष्ट मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पाक सेना और सिंध पुलिस के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 10 पुलिसकर्मी मारे गए। इन आरोपों के बाद पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।

क्या है मामला

इमरान सरकार के खिलाफ हाल ही में विपक्षी रैली के बाद सेना ने पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद सफदर एवान को रातों रात एक होटल से उठा लिया। राजनीतिक दबाव के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन सिंध पुलिस ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि सफ़दर की गिरफ़्तारी के आदेश के बाद पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने सिंध पुलिस चीफ को किडनैप कर लिया।

बताया जा रहा है कि पुलिस प्रमुख मुश्ताक मेहर के अपहरण की खबर मिलने के बाद पुलिस के कई अफसरों ने विरोध में एक साथ छुट्टी पर जाने की अर्जी दाखिल कर दी। इसमें सिंध पुलिस के सभी बड़े अफसर- 3 आईजी, 25 डीआईजी, 30 एसएसपी और दर्जन भर अन्य एसपी, डीएसपी और एसएचओ शामिल रहे। पुलिस विभाग की ओर से 18-19 अक्टूबर के बीच हुई घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे अफसरों का असम्मान करार दिया गया।

As a result, IG Sindh decided to proceed on leave and subsequently all ranks decided that they would also apply for leave to protest the humiliation meted out to Sindh police. This was a spontaneous and heartfelt reaction and made on an individual rather than a collective basis, — Sindh Police (@sindhpolicedmc) October 20, 2020

because every single member of the department felt an acute sense of disrespect.

Sindh police is immensely grateful to the Army Chief for realising the sense of hurt that prevailed within a uniformed force, and for promptly ordering an inquiry into the matter, — Sindh Police (@sindhpolicedmc) October 20, 2020

which he has also assured will be impartial in order to restore the prestige of Sindh police. Sindh Police is also grateful to the chairman of the PPP Bilawal Bhutto Zardari and the honourable CM Sindh for coming to the IG House and showing solidarity with the police leadership. — Sindh Police (@sindhpolicedmc) October 20, 2020

इंटरनेशनल हेराल्ड ने इस घटना से जुड़े कई तस्वीरें और वीडियो भी पोस्ट किए हैं। पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के एक बयान के अनुसार सेना के चीफ ने कराची कॉर्प्स कमांडर से इस मामले की तुरंत जांच करने के लिए कहा है। सिंध पुलिस ने इस मामले के बाद एक ट्वीट में कहा कि पुलिसकर्मियों के छुट्टी पर जाने का अनुरोध उनकी तत्काल प्रतिक्रिया थी और यह निर्णय अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से लिया।

Sindh Police Chief was kidnapped and held against his will to arrest #CaptainSafdar to satisfy a few egos, @NawazSharifMNS says https://t.co/sNgix6D7Qz pic.twitter.com/PvH9YvPPtK — Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) October 20, 2020

अब इस घटना के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ क़मर जावेद बाजवा ने खुद इस मामले को तवज्जो देते हुये पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर उनका सम्मान नहीं किया गया तो उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी भी दी है।