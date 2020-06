पाकिस्तान ने UNSC में कश्मीर का मुद्दा पहुंचाया, इस देश ने किया समर्थन

पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी में कश्मीर मुद्दे को उठाया था, लेकिन पाकिस्तान को बहुत शर्मनाक स्थिति में डाल दिया गया क्योंकि पाकिस्तान का एक भी तर्क टिक नहीं पाया। कश्मीर मुद्दे पर, चीन को छोड़कर सभी देशों ने यूएनएससी में पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया।

पाकिस्तान की शिकायत को केवल चीन सुन रहा है। इस दबाव के पीछे कारण यह है कि पाकिस्तान में चीन का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। UNSC में कुल 15 सदस्य देश हैं, जिनमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। अस्थायी देशों का कार्यकाल केवल कुछ वर्षों के लिए है, जबकि स्थायी देश स्थायी है। स्थायी देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं। अस्थायी देशों में बेल्जियम, कोट डिवोयर, डोमिनिक गणराज्य, इक्वेटोरियल गुएनी, जर्मनी, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरू, पोलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं।

Ruchira Kamboj, India's Ambassador to Bhutan, in Thimphu: Bhutan wholeheartedly supports India's bid for permanent membership in the United Nations Security Council. In fact, Bhutan has said it is an anomaly that India is not in the Security Council today, when it should be. pic.twitter.com/FSeQQY1tIM

