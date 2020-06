पाकिस्तान : कल रात के वो पल जब कराची के लोग हवाई हमले के डर से सो नहीं पाए!

भारत के कट्टर प्रतिद्वंदी और पड़ोसी देश पाकिस्तान से के ऐसी खबर आ रही है जिससे ये साफ पता चलता है कि पाकिस्तान अभी तक भी बालाकोट में भारत की एयर स्ट्राइक को नहीं भूल पाया है। मंगलवार की रात पाकिस्तान के कराची में लोगों ने फिर से एयर स्ट्राइक की आशंका जताई।

कोरोना की मार झेल रहे पाकिस्तान में मंगलवार देर शाम सोशल मीडिया पर अफवाह फ़ैल गयी कि भारतीय वायुसेना के जेट फाइटर्स कराची और बहावलपुर के करीब उड़ान भरते नज़र आए हैं। लोग दावा करने लगे कि भारत के हमले के डर से कराची शहर में फिलहाल ब्लैकआउट तक कर दिया गया है। इसके बाद पाकिस्तान में ट्विटर पर ये ट्रेड करने लगा। बुधवार सुबह ट्विटर पर कराची टॉप ट्रेंड में रहा। वहां के लोगों का कहना है कि भारत ने एक बार फिर कुछ बड़ा किया है।

इन ट्वीट्स में दावा किया गया था कि भारतीय वायुसेना के जेट फाइटर देखे गए हैं और आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बता दें कि पाकिस्तान में एनबीसी के पूर्व रिपोर्टर वाज खान ने भी ट्विटर पर लिखा, ‘प्रिय, भारत और पाकिस्तान, ऐसी अफवाह है कि भारतीय वायुसेना ने पीओके और सिंध-राजस्थान सेक्टर में घुसपैठ की है। दोनों देशों को मामले की जानकारी देना चाहिए। गुजारिश है कि शांत रहें और इस हफ्ते का मजा लें।

Dear @IndiainPakistan , rumors are rife about Indian Air Force incursions into Pakistan-administered Kashmir and the Sindh-Rajasthan sector. Recommend you put out a statement to clarify. Also recommend that everybody chill and enjoy the week.

#PakistanAirForce According to the local residents of #Karachi, the city has been blacked out completely while #PAF jets are in the skies under CAP missions of #PakistanAirForce. I think #IndianAirforce is planning a mischief near Karachi.#Pakistan #PakArmy #ISPR #PakistanArmy pic.twitter.com/lVprYUyTcN

— *🇵🇰گمنام غازی🇵🇰* (@gumanghazi) June 10, 2020