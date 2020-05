पवित्र श्रावण का महीना शुरू होते ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगती है। भारत सहित पाकिस्तान में भी, शिव मंदिर में ‘हर-हर महादेव’ का नारा लग रहा है। 1 हजार साल पुराना भगवान शिव का मंदिर पाकिस्तान में भक्तों के लिए खोल दिया गया है।

Pakistan has reopened a historical Shawala Teja Singh Mandir, #Sialkot. #ETPB officials says Pak has fulfilled the long standing request of local #Hindu communities. Hopefully @ImranKhanPTI also remember his words to open up #ShardaPeeth temple for Indian pilgrims . pic.twitter.com/IDaMZt5bDY

— Ravinder Singh Robin ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ راویندرسنگھ روبن (@rsrobin1) July 2, 2019