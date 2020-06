पाकिस्तान : महिला पत्रकार का सनसनीखेज आरोप, पूर्व गृहमंत्री ने किया दुष्कर्म

वॉशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिकी महिला सिंथिया डान रिची ने दावा किया है कि पाकिस्तान के पूर्व गृहमंत्री रहमान मलिक ने इस्लामाबाद स्थित प्रेसिडेंट हाउस में उसके साथ बलात्कार किया था। इतना ही नहीं, रिची ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री युसूफ रजा गिलानी और उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया।

रिची के इस दावे से पाकिस्तान की सियासत में उफान आ गया है। फेसबुक पर लाइव सेशन के दौरान रिची ने कहा कि 2011 में रहमान ने उसके साथ रेप किया। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) सत्ता में थी। पीपीपी के दूसरे नेताओं ने भी उसका शोषण किया। इस मामले में अब रीचा ने जांच की मांग की है। रिची का कहना है कि उसके पास इसको लेकर कई सबूत हैं और वह जरूरत पड़ने पर उसे जरूर पेश करेंगी।

RM should be asked about the night he invited me to his home in the minister’s enclave to discuss my ‘visa’. The flowers, the electronic device (unusual) gift & the drugged drinks he gave me.

Ask him if he remembers what I wore & what he said when he was on top of me. Bc I DO. https://t.co/DBijPIZnR7

— Cynthia D. Ritchie (@CynthiaDRitchie) June 6, 2020